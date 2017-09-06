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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентина никто не слушает там и приходится писать вместо 112-го тут,наверно для того и выгнал его :-P

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это известное дело, память у аудитории примерно в месяц - потом уже никто и не помнит, что было и с чего началось.

А там кроме тебя одного никого и не было или ты думаешь у нас нет интернета и ты после 112 второй наш учитель?

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6677
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
приходится писать вместо 112-го тут,наверно для того и выгнал его


Это да, я такой.
Мёртвое море знаешь? Вот, это тоже я его.
Профайл

§ CHINOIS
Re: Флуд и оффтопик часть 3
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Вот, это тоже я его.

Больше никогда так не говори, а то приедут УКРы и они тебя накажут...узнаешь где растет гиляка:))))
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Это да, я такой.
Мёртвое море знаешь? Вот, это тоже я его.


так ты хохол?
из этих ученых-историков?
«Украинские историки откопали поразительный факт: Черное море выкопали древние украинцы, это объект искусственного происхождения». Выкопали украинцы это море якобы для того, чтобы мыться и стирать.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
создайте кто нибудь из красных ветку
"112- Было и прошло ..."
и там все желающие как у японцев в офисе на изображение шефа,
могу признаваться ему в любви или бить по мордам.
представляю как он сейчас страдает.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6677
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
так ты хохол?


Спалился...
Профайл

хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Забыл добавить ссылку ЖАТЬ СЮДА, чтобы перейти на твою тему чтоб скучно тебе там не было, кто не оставит там коммент того выгнать с форума!

Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
создайте кто нибудь из красных ветку
"112- Было и прошло ..."
и там все желающие как у японцев в офисе на изображение шефа,
могу признаваться ему в любви или бить по мордам.
представляю как он сейчас страдает.

о "мёртвых" либо хорошо либо ни как, будем поминать его раз в год, не к ночи :lol:

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
«Украинские историки откопали поразительный факт: Черное море выкопали древние украинцы, это объект искусственного происхождения». Выкопали украинцы это море якобы для того, чтобы мыться и стирать.

Эт они для таких как ты такие факты откапывают . Цитата:
кустанаец:
создайте кто нибудь из красных ветку
"112- Было и прошло ..."
и там все желающие как у японцев в офисе на изображение шефа,
могу признаваться ему в любви или бить по мордам.
представляю как он сейчас страдает.

Страдать будете вы , те которые так дружно нападали на Марика . Он же был громоотводом и мишенью , фактором который объединял . Теперь когда цель для нападения исчезла , начнёте искать эту цель в друг друге . Общая борьба с одним теперь превратится в грызню между собой . Другого то не можете . Тока не говори что теперь ты будешь читать стихи и разговаривать исключительно о высоком и духовном .

Федор
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне так опостылели эти курицы 112го что я теперь не могу смотреть ни на них ни на яйца и ни на мясо с пивом и теперь стал вегетарианцем,питаюсь теперь исключительно в вегетарианских ресторанах и здоровье и самочувствие улучшилось и тонус!

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный :
мёртвых" либо хорошо либо ни как, будем поминать его раз в год, не к ночи

Почитай бред в некоторых комментариях, да 112й уже раскололся этим, я его за версту чую что он тут, да 112й? Не умеет он шифроваться и его сущность его выдает.

кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 06.09.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Федор:
А мне так опостылели эти курицы 112го что я теперь не могу смотреть ни на них ни на яйца и ни на мясо с пивом и теперь стал вегетарианцем,питаюсь теперь исключительно в вегетарианских ресторанах и здоровье и самочувствие улучшилось и тонус!


Цитата:
Маркс:
Почитай бред в некоторых комментариях, да 112й уже раскололся этим, я его за версту чую что он тут, да 112й? Не умеет он шифроваться и его сущность его выдает.


вспомнили, он уже тут как тут. федор на данный момент его погоняло.
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