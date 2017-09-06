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§ NG.kz
Прыгнувшую с моста в Тобол девушку спас курсант академии МВД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29520
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 5 сентября, в начале шестого часа вечера очевидцы сообщили «НГ», что человек спрыгнул с Малого моста. Позже стало известно, что таким образом решила покончить жизнь самоубийством 21-летняя девушка.
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ХХХ
Re: Прыгнувшую с моста в Тобол девушку спас курсант академии МВД...




Отправлено: 06.09.17 - 18:25
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Прыгнувшую с моста в Тобол девушку спас курсант академии МВД...




Отправлено: 06.09.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря девушка в панике могла и парня утопить , конечно хорошо что спас! Но в таких случаях надо быть очень осторожным , вроде и спасать надо , а как оно выйдет не знаешь. Готового рецепта не скажу , хорошо что хорошо кончилось. СПС!

§ Алиса
Re: Прыгнувшую с моста в Тобол девушку спас курсант академии МВД...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3610
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.09.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы побежали вы опорный пункт полиции, позвали офицеров.

Цитата:
- Мы смотрели, офицеры просто стояли, а люди вокруг паникуют, - вспоминает парень.

Вот вам, молодой человек урок! Нефиг смотреть на офицеров! Толку от них как с козла молока! Боялись форму замочить или что? Не стоит больше за ними бегать! И не стоит быть похожими на них!!!
А "люди вокруг паникуют" - это наше всё!!! Интересно, кто-нибудь снимал на телефон сие действо или может селфился? Не удивлюсь если где-то всплывет.

[Исправлено: Алиса, 06.09.2017 - 19:10]
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тётя Соня
Re: Прыгнувшую с моста в Тобол девушку спас курсант академии МВД...




Отправлено: 06.09.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё парень... теперь ты обязан на этой девушке жениться!
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