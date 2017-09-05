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тётя Соня:
А было ли убийство вообще?
Было. Если есть убийцы, то есть и убийство.
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тётя Соня:
Где свидетели?
Отвернулись и ничего не видели, так что свидетели из них никакие. А ещё боятся быть свидетелями, чтоб не стать потерпевшими. У меня вдогон ещё вопрос. А где была полиция?
Цитата:
тётя Соня:
Шёл как всегда пьяный пальцы веером ...упал ...склеил л..
И сам на себе попрыгал, несколько раз... впятером. И вообще, если ты не свидетель, откуда такие знания? Сам так ходишь?
Цитата:
тётя Соня:
Ну никто не тронет если сам ходишь ровно!
Это правда, но правда до тех пор, пока тебе не встретится стая агрессивных обкуренных кикбоксеров.