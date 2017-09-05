костанаец Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего... #55







Отправлено: - 17:03 Люди, вы хоть понимаете что случилось? У семьи горе, человека больше нет!!!!! И совершенно без разницы кто сколько раз бил! Как вы можете еще судить его - что он пил, мол сам виноват, и т.д., вы в своем уме вообще?? Если ваш знакомый, не дай Бог конечно, родственник, сын, брат, сват, 21 год всего парнишке, попадет под таких "шакалов" которые считают себя терминаторами, а чуть что в кусты!

- Кто кому тут что доказал?? Ну сильнее ты и что?? Были времена, подрались, разошлись, всякое бывает, но тут... мало человека избить, так его добить нужно, втоптать в землю. Это что в голове должно твориться, это какой жестокостью человек должен обладать?? Это да - одного нашли, а сколько там было таких, никто "не знает", которые ходят среди нас и чувствуют свою безнаказанность и превращают общество в серых трусливых абсолютно равнодушных людей?

как говорится нет слов, одни эмоции.

-больнице, системе нашего здравоохранения - позор!

-хирург - старался (хоть что-то делалось в этой ситуации)

-стражи порядка -"как всегда на высоте"

-свидетели - все на вашей совести.



прочитал статью несколько раз, и как наверное многим, ИСКРЕННЕ жаль парня.

Куда мы катимся - неизвестно. (или как говорят высшие инстанции в "светлое будущее")