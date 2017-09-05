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≡ Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29518
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в ночь с 19-го на 20 августа, когда в Рудном массово отмечали День города. На пенной вечеринке в КРЦ «Горняк» 21-летний Дмитрий Дядюн получил смертельный удар в висок.
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Сергей Иванович
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
С такой травмой, его должны были госпитализировать сразу же, по приезду в приемный покой. Там черепно-мозговая травма, что значит - "отлежится".

у меня то же был такой же случай по молодости, на дискотеке в профсоюзах, очень много выпили с ребятами, я был молод здоров и чувствовал себя суперменом, и вот схлестнулся с одним колхоманом, вышли один на один, только вышли и почувствовал искры с глаз и темноту, очнулся в приемном покое, так же ждали врача, приехал брат и говорит мне знаешь что ты в нетрезвом состоянии,положат в больницу, а больничный не получишь, еще и на работу сообщат и тебя уволят с работы, лучше дома отлежись, на работе отмажем и мы не дождавшись врача уехали домой, на другой день у меня распухла челюсть к вечеру поднялась температура дотерпел до утра а утром в поликлинику отвез брат, оказалось перелом челюсти, вылечили, теперь говорю своему сыну он у меня крупный под два метра ростом, никогда не задирайся, не знаешь на кого нарвешся.

топоним
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хроники пенных вечеринок..

§ Змея Подколодная
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...
Змея Подколодная


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Сообщений: 313
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Откуда вы знаете как умерший себя там вел в приемном покое?

Вы знаете, Бывалый, человек с черепно-мозговой травмой может вести себя неадекватно или странно. Могут быть нарушены некоторые функции, в данном случае- нарушение речи, которое началось на следующий день после травмы. Может быть это-следствие не оказанной своевременно мед помощи, а может, это неизбежность, но помощь, квалифицированную и своевременную обязаны были оказать. Заклеить пластырем и на этом вся мед помощь, квалифицированно, ага, профессионально, все в стиле нашей медицины. И тааааак сойдет! (с) По Вашему, выпил- не человек? Куда кривая выведет.
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§ лимон
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...
лимон


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Сообщений: 485
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работа с клиентами/пациентами/посетителями самая неблагодарная, были бы камеры в приемном покое и в Горняке с нормальным качеством записи, многое бы прояснилось
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§ лимон
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
и на этом вся мед помощь, квалифицированно, ага, профессионально, все в стиле нашей медицины.

мда, подскажите в какой сфере они (профессионалы) остались?
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кенесары
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг не прав голословно обвиняя боксера, подозреваемый устанавливается следственными органами, вина признается приговором суда, надо разобраться кто прав и виноват.

Vtb
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
подскажите в какой сфере они (профессионалы) остались?

Увы, только в криминальной...

Аблай
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кенесары:
Нг не прав голословно обвиняя боксера, подозреваемый устанавливается следственными органами, вина признается приговором суда, надо разобраться кто прав и виноват.

Вообще то обвинила прокуратура, а суд посадил как подозреваемого. А НГ осветила сие событие. Считаете, что его несправедливо посадили? Являетесь свидетелем? Пишите сразу в суд, а не в НГ. И сразу объяснить, почему прошли мимо этих зверей, в человеческом обличии, и почему не остановили их, когда они убивали? Почему теперь, не зная всего, их оправдываете? Есть ли вообще оправдание для убийц?

Гость
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тётя Соня:
А было ли убийство вообще?

Было. Если есть убийцы, то есть и убийство.
Цитата:
тётя Соня:
Где свидетели?

Отвернулись и ничего не видели, так что свидетели из них никакие. А ещё боятся быть свидетелями, чтоб не стать потерпевшими. У меня вдогон ещё вопрос. А где была полиция?
Цитата:
тётя Соня:
Шёл как всегда пьяный пальцы веером ...упал ...склеил л..

И сам на себе попрыгал, несколько раз... впятером. И вообще, если ты не свидетель, откуда такие знания? Сам так ходишь?
Цитата:
тётя Соня:
Ну никто не тронет если сам ходишь ровно!

Это правда, но правда до тех пор, пока тебе не встретится стая агрессивных обкуренных кикбоксеров.

Мир
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основная причина смерти - неоказание своевременной медицинской помощи. Халатное отношение врачей сегодня убивает в прямом и переносном смысле.

костанаец
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди, вы хоть понимаете что случилось? У семьи горе, человека больше нет!!!!! И совершенно без разницы кто сколько раз бил! Как вы можете еще судить его - что он пил, мол сам виноват, и т.д., вы в своем уме вообще?? Если ваш знакомый, не дай Бог конечно, родственник, сын, брат, сват, 21 год всего парнишке, попадет под таких "шакалов" которые считают себя терминаторами, а чуть что в кусты!
- Кто кому тут что доказал?? Ну сильнее ты и что?? Были времена, подрались, разошлись, всякое бывает, но тут... мало человека избить, так его добить нужно, втоптать в землю. Это что в голове должно твориться, это какой жестокостью человек должен обладать?? Это да - одного нашли, а сколько там было таких, никто "не знает", которые ходят среди нас и чувствуют свою безнаказанность и превращают общество в серых трусливых абсолютно равнодушных людей?
как говорится нет слов, одни эмоции.
-больнице, системе нашего здравоохранения - позор!
-хирург - старался (хоть что-то делалось в этой ситуации)
-стражи порядка -"как всегда на высоте"
-свидетели - все на вашей совести.

прочитал статью несколько раз, и как наверное многим, ИСКРЕННЕ жаль парня.
Куда мы катимся - неизвестно. (или как говорят высшие инстанции в "светлое будущее")

Сергей Иванович
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Это правда, но правда до тех пор, пока тебе не встретится стая агрессивных обкуренных кикбоксеров.

вы хорошо знали этого кикбоксера? скорее всего он не курит и не пьет вообще, он может если что один уложить 10-20 обычных людей, так что помощь товарищей, ему точно не потребовалось бы, так как на себе испытал когда то 20 лет назад от такого же,правда боксера, для меня это урок на всю жизнь, сыну и молодежи на работе говорю не лезь если человека не знаешь...

§ Змея Подколодная
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович

Читаю и поражаюсь, получается, не знаешь- не лезь, вдруг люлей навернут, по самое "мама,не горюй". А если знаешь, что ответочка не прилетит- насыпай по полной! Как в данном случае и получилось! До смерти забили, именно забили, зверье!
Профайл

Медный
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей Иванович:

Цитата:
может если что один уложить 10-20 обычных людей

Он уложил одного, намертво.
я приведу пример таких недоразвитых людей. Такие люди кошек поджигают и смотрят. Они же высшие существа, а это слабое существо и можно его покалечить или даже убить. Ведь ты сверхчеловек не обременённый моралью. Вот что я заметил в спортсменах так то что мало кто из тренеров развивает полноценную личность. Можно сказать единицы :-x
а ещё хочу вам напомнить про социал дарвинизм, без которого здесь не обошлось
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