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§ NG.kz
В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29518
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из мужчин выстрелил из предмета, похожего на пистолет, после чего произошло возгорание машины. Сразу после выстрела злоумышленники покинули место происшествия, а сотрудники игорного заведения начали попытки погасить пламя огнетушителями.
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Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser




Отправлено: 06.09.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так не доставайся же ты никому! (С)

§ 74
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/bGfT9tM1LI4[/video]
Профайл

§ 74
Re: В капшагайском казино сожгли призовой Toyota Land Cruiser
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видео не могу цепануть, только ссылка вставляется

[Исправлено: 74, 06.09.2017 - 16:34]
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