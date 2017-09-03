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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
при этом считают себя "истиной в последней инстанции"


А собственно, who cares, как говорят враги?!

Цитата:
Алиса:
По этой причине весьма неприятно, даже противно слушать/слышать/читать подобные высказывания от людей, считающих себя культурными, образованными и т.д. и т.п.


Да равнодушен совершенно.
Я и оппонирую-то всегда сугубо для тех, кто будет читать, а не ради "спора" или "дискуссии".
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§ Алиса
Re: Новости казахской прессы
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3609
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.09.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
а не ради "спора" или "дискуссии".

в данной ситуации сказано не для дискуссий и споров, а констатация факта, вообще - по жизни. В нашем обществе немало таковых. И, к сожалению, их ряды все увеличиваются.
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§ Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MASSAGET.KZ: «Қарттар үйінде қазақтың саны көбеюінің себебі неде?» («В чем причина увеличения числа казахов в домах престарелых?») - По мнению автора статьи, корень этого зла следует искать в глобализации, во влиянии западной литературы и феминизме.

«У казахов никогда не было понятия «дом престарелых», оно пришло к нам во времена Советской власти, так и осталось с тех пор. К сожалению, сейчас немало и казахов, сдающих своих немощных родителей в дома престарелых. Согласно официальной статистике за 2016 год, в Казахстане более 2 млн человек пенсионного возраста, из них около 1 процента, или 18821 пенсионер, проживает в домах престарелых. Нет точных данных, сколько из них составляют представители казахской национальности. Но известно, что с каждым годом их становится все больше. Почему это явление набирает обороты? На наш взгляд, есть несколько основных причин, под влиянием которых это происходит.

Первая - глобализация. В развитых странах оставлять пожилых родителей привычное явление, там давно придерживаются принципа: «никто никому ничего не должен». Казахи не должны придерживаться такой позиции.

Вторая причина - западная литература и СМИ. Если наша молодежь будет читать не «Путь Абая», а произведения Айн РЕНД, которая пропагандирует философию: «Я никому ничего не должен и мне никто ничего не должен», какое у них будет формироваться мировоззрение? Поэтому дети должны впитывать казахскую литературу, тогда их жизненная позиция не будет основываться на зарубежной.

Третья — феминизм. Все больше становится женщин, которые отрицают традиционную роль женщины в казахском обществе. Они не хотят жить со свекровью, не могут найти общий язык с родственниками мужа. Придерживаясь феминистских взглядов, они хотят решать все вопросы семейной жизни в свою пользу. Видимо, именно феминистки, не все, но большинство, уговаривают мужей отдать родителей в дома престарелых», - делается вывод в материале.


[марширует с флагом "Man rules"]

Так их, феминисток проклятых!
Всё они виноваты, Родину продали, роль отрицают, жить не хотят, подчиняться отказываются!
Доколе?!
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§ kbkz1980
Re: Новости казахской прессы
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3061
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.09.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Милок,опять ёрничаешь.
А меж тем автор во многом прав.
Уходит понятие семьи,а фраза ,,никто никому ничего не должен,,какой дебилоид её придумал.
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