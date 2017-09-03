Цитата: MASSAGET.KZ: «Қарттар үйінде қазақтың саны көбеюінің себебі неде?» («В чем причина увеличения числа казахов в домах престарелых?») - По мнению автора статьи, корень этого зла следует искать в глобализации, во влиянии западной литературы и феминизме.



«У казахов никогда не было понятия «дом престарелых», оно пришло к нам во времена Советской власти, так и осталось с тех пор. К сожалению, сейчас немало и казахов, сдающих своих немощных родителей в дома престарелых. Согласно официальной статистике за 2016 год, в Казахстане более 2 млн человек пенсионного возраста, из них около 1 процента, или 18821 пенсионер, проживает в домах престарелых. Нет точных данных, сколько из них составляют представители казахской национальности. Но известно, что с каждым годом их становится все больше. Почему это явление набирает обороты? На наш взгляд, есть несколько основных причин, под влиянием которых это происходит.



Первая - глобализация. В развитых странах оставлять пожилых родителей привычное явление, там давно придерживаются принципа: «никто никому ничего не должен». Казахи не должны придерживаться такой позиции.



Вторая причина - западная литература и СМИ. Если наша молодежь будет читать не «Путь Абая», а произведения Айн РЕНД, которая пропагандирует философию: «Я никому ничего не должен и мне никто ничего не должен», какое у них будет формироваться мировоззрение? Поэтому дети должны впитывать казахскую литературу, тогда их жизненная позиция не будет основываться на зарубежной.



Третья — феминизм. Все больше становится женщин, которые отрицают традиционную роль женщины в казахском обществе. Они не хотят жить со свекровью, не могут найти общий язык с родственниками мужа. Придерживаясь феминистских взглядов, они хотят решать все вопросы семейной жизни в свою пользу. Видимо, именно феминистки, не все, но большинство, уговаривают мужей отдать родителей в дома престарелых», - делается вывод в материале.



[марширует с флагом "Man rules"]



Так их, феминисток проклятых!

Всё они виноваты, Родину продали, роль отрицают, жить не хотят, подчиняться отказываются!

Доколе?!