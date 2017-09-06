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§ NG.kz
Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29518
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие.
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§ Валентин
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чёт я не пойму этой инициативы.


Нужно назначить виноватых.
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