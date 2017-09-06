NG.kz Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:04 "Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие.

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