Цитата: По ее словам, российские, европейские и китайские университеты отбирают точно не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ

А то!

Цитата: К примеру, Россия очень активно интересуется нашими детьми", - отметила Смирнова.

Правильно, им нужны квалифицированные специалисты.



Цитата: "утечку мозгов" из нашей страны", - заявила депутат Дания Еспаева

Столько мнений было на этот счет в предыдущих темах и именно в этой формулировке)))) Так у нас есть течь или ее нет?) На этот вопрос нам ответит Бывалый, прошу к доске)