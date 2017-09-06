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§ NG.kz
Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29518
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Спорный характер ЕНТ, а также присуждение грантов и связанные с этим негативные эмоциональные стрессы тянутся годами и стали хроническими. Более того, они побуждают многих молодых людей уходить от ненужной нервотрепки и искать другие пути. Тем более, что такие возможности, включая государственные гранты, предоставляют вузы России, Чехии, Китая и другие.
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§ Дантист
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 06.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Та для этого и выпускают учебники русского языка с "бутявками" и "кукусями" вместо правил, чтобы в Росссию выпускники не утикали. Уже все продумано, так что депутат зря волнуется.
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§ Валентин
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На третий день Зоркий Глаз заметил, что одной стены нет. ©
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Гость
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше надо было думать, а теперь уже всё. Остаточный прощевай.

Проходила мимо
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора пересмотреть. У меня ребёнок в этом году пошёл в 10 класс, а мы уже ищем ВУЗ не Казахстанский, а хотелось бы у себя учиться. И ещё, перестаньте в школах стращать этим ЕНТ, ребёнку целых 2 года до сдачи, а она уже с 8 класса трясётся. Вы учите лучше детей, а не пугайте.

кустанаец
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 14:17
Комментарий удален модератором.

§ Змея Подколодная
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По ее словам, российские, европейские и китайские университеты отбирают точно не самых слабых абитуриентов, прекрасно обходясь без ЕНТ

А то!
Цитата:
К примеру, Россия очень активно интересуется нашими детьми", - отметила Смирнова.

Правильно, им нужны квалифицированные специалисты.

Цитата:
"утечку мозгов" из нашей страны", - заявила депутат Дания Еспаева

Столько мнений было на этот счет в предыдущих темах и именно в этой формулировке)))) Так у нас есть течь или ее нет?) На этот вопрос нам ответит Бывалый, прошу к доске)
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§ сайлау курманов
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2085
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
весь девятый класс где в прошлом году училась дочь разбежалась , из оставшихся собрали на десятый класс и те в этом году разбежались окончательно , так что зря пыхтят , скоро никого не останется для сдачи ЕНТ
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Быдловалый
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
На этот вопрос нам ответит Бывалый, прошу к доске)

Скатертью дорога.

Радик
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эге щас, кагже. ;-)

Забугорище
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забирали и будем забирать, потому как нам самим до зарезу треба.

Медный
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Быдловалый:
Быдловалый

:lol: :lol: :lol:
по Фрейду

Бывалый
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ




Отправлено: 06.09.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Некоторые родители и дети говорят, что мы не хотим сдавать ЕНТ, не хотим этого стресса, не хотим зубрить

Вот гады!
Напридумывали какую-то жуткую нервотрепку онижедетям: ЕНТ, экзамены, зачеты, учиться, напрягаться, курсовые писать, диплом защищать...
Надо вообще сразу всем желающим по окончанию школы вручать дипломы тех ВУЗов Казахстана, которые они желают, и всё.
я_ТАК_щитаю... ))))

§ Валентин
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6675
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 06.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Надо вообще сразу всем желающим по окончанию школы вручать дипломы тех ВУЗов Казахстана, которые они желают,


А потом все оглянутся и поймут, что ничего и не поменялось!
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§ Victor Yang
Re: Депутаты потребовали ввести альтернативу ЕНТ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9213
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт я не пойму этой инициативы. Раньше. когда ЕНТ был действительно ЕНТ, т.е., выпускной экзамен и вступительный - 2 в 1. То да - стресс был большой, ведь одно дело вступительный провалить, другое - оба сразу. Но сейчас же формат поменялся - в чём проблемы? А то что уезжают - так это не в ЕНТ дело.
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