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≡ Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«…С самого начала регистрировал Facebook page с одним желанием – быть абсолютно честным. Ради истины. В жизни может быть тысяча проблем, но ложь – самый опасный капкан, выбраться из которого удается немногим. Так получилось, что в свои годы я знаю это совершенно точно.
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§ Козлов я
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
потенциально до конца наркомания не излечивается, любой порок имеет лазейку к возврату, абсолютно любой), продолжить путь чиновника, который твой батя опорочил - это сила духа

Что-то Вы противоречите. Если любой порок может вернуться- то к чему его пускать в высокую политику? Чтобы над нами потом все смеялись? Сами придумываем законы-сами нарушаем?
Цитата:
одна страна:
Что, вот так просто бы и переплюнули бы в его возрасте эту "мелочь", ага?

Вопрос стоит о том,что тысячи таких,стоящих на учете, имеют более правдивые причины своего падения,но в силу этого они теперь изгои для общества.Не могут быть руководителями, не могут занимать определенные должности и т.п. А кому-то это можно, т.к. имеется Дед.
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Гость
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии




Отправлено: 06.09.17 - 15:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии




Отправлено: 06.09.17 - 15:06
Комментарий проходит проверку.
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