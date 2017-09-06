Цитата: одна страна:

потенциально до конца наркомания не излечивается, любой порок имеет лазейку к возврату, абсолютно любой), продолжить путь чиновника, который твой батя опорочил - это сила духа

Что-то Вы противоречите. Если любой порок может вернуться- то к чему его пускать в высокую политику? Чтобы над нами потом все смеялись? Сами придумываем законы-сами нарушаем?

Цитата: одна страна:

Что, вот так просто бы и переплюнули бы в его возрасте эту "мелочь", ага?

Вопрос стоит о том,что тысячи таких,стоящих на учете, имеют более правдивые причины своего падения,но в силу этого они теперь изгои для общества.Не могут быть руководителями, не могут занимать определенные должности и т.п. А кому-то это можно, т.к. имеется Дед.