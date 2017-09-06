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≡ Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«…С самого начала регистрировал Facebook page с одним желанием – быть абсолютно честным. Ради истины. В жизни может быть тысяча проблем, но ложь – самый опасный капкан, выбраться из которого удается немногим. Так получилось, что в свои годы я знаю это совершенно точно.
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Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
был самым раздавленным человеком на Планете.

Манипуляция

§ Козлов я
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
вон буш младший был алкоголиком, потом поставили президентом.
так что преценденты есть.

Ага, папа-преступник, сын- больной, нам только наркомана в президентах не хватает! Тогда точно алфавит будет на основе суахили.
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Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал "А" говори "Б"... чем баловался? По нагнетанию в статье выходит что героином, но прямо не сказано.
А на самом деле может траву курил, барбитурой закидывался или кокоином марафетил
В статье нет подробностей которые нужны: кто подсадил, кто доставал, откуда деньги брал, почему раскрыл себя для семьи (проще говоря как спалился)?
Статья рассчитана на тех кто не задаёт вопросы... думается мне реально пиар раскрутка. Кому вменяемому нужны эти сопливые признания ... разговоры с дедом.
давай рассказывай кого из кентов посадили за посредничество, как КНБ и МВД гонялись за наркоторговцами, как СОПовцы метелили всех остальных
Тьфу эти мыльные оперы, а люди ведутся

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно вам. Человек открыто признался в своем былом пристрастии, которое мутит разум, обманывает душу. Благо, что мы слышим эту речь из его уст. Обама то тоже был наркоманом еще в студенчестве, но таил и признался в этом только на посту президента, чтобы опередить компромат что ли, или продвигать узаконенное производство и потребление травки, и заслуги его перед страной и миром крайне, крайне сомнительны. Ельцин бухал, страну отдал на откуп олигархам. Порошенок, чужой среди своих, тоже самое. У него нет сил признаться в этом и в том, что он привел страну в ранге ведомого к экономической ...опе и политическому раздраю. Это пороки одного порядка, только разные наркотики.

§ Козлов я
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.09.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:

И что теперь? Всем толстовцами стать? Понять и простить? По идее он должен стоять на учете в наркологии. А это,сами знаете, автоматический недопуск к гос.службе. Почему других не допускают, а его можно?
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Мимка
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

))

*
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
откуда деньги брал,

Вы это серьезно спросили? или это стеб?

/
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
По идее он должен стоять на учете в наркологии

Да что Вы, какой учет, его же дедушка вылечил

одна страна
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
И что теперь? Всем толстовцами стать?

Причем тут толстовство, а? Ну к чему вы это ляпнули? Человек выложил, что и в такой высокой семье есть недуги, пораженные внутренними конфликтами и утратами. Перед парнем был внутренний конфликт в семье, это в его то еще не зрелом возрасте (себя помните в таком возрасте?), да еще и на все страну на показ. Просто представьте, Ваш отец пошел против деда, и вообще совершал уголовные преступления с причинением физического ущерба, рэкетирствовал пользуясь полномочиями власти, ее опорочивая. И вот отец покончил (или помогли, не важно) жизнь самоубийством за кордонам в бегах, в то время как на родине его ждал суд по наисерьезнейшим преступлениям. Что, вот так просто бы и переплюнули бы в его возрасте эту "мелочь", ага? Так что я парню верю. Быть открытым, признать ошибки сразу (и пофиг на что, что потенциально до конца наркомания не излечивается, любой порок имеет лазейку к возврату, абсолютно любой), продолжить путь чиновника, который твой батя опорочил - это сила духа, но не в каждом бойце есть внутренняя сила вставать после сильнейших ударов в жизни, а не просто кулаков (привет неБывалому).

Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
одна страна:
Да ладно вам. Человек открыто признался

Скажу вам в стиле одного персонажа с форума: "Его об этом кто-то просил?" :-)

Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
*:

это набор стандартных вопросов. сомневаюсь что внук президента будет употреблять некачественный продукт... думаю это всё таки был кокоин - наркотик "креативных" :lol: :lol: :lol: А он как бы не дёшев. Но я понимаю что в этой семье деньги не считают :lol: :lol:

§ сайлау курманов
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2085
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асюня , может откроем клуб проблемных заемщиков , наверняка хватит денег принести счастья тем ,кто не может рассчитаться за банковский кредит, банкиры бы от радости танцевали на столах
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Гость
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии




Отправлено: 06.09.17 - 14:44
Комментарий проходит проверку.

Гость
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дед президент, отец уголовник, внук наркоман. Семейка Адамс.

Гость
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии




Отправлено: 06.09.17 - 14:56
Комментарий проходит проверку.
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