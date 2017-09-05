Цитата: Бывалый:

Что плохого в том, если тебе начнут говорить что дороже определенной цены ты не имеешь права продавать товар у себя в магазине, вне зависимости от роста цен на него на складской и при этом ты обязан продавать этот товар?

Что хорошего если ты будешь поднимать цены на товар, а купить его смогут только 10% твоих покупателей у остальных просто нет таких денег.