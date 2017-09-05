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≡ Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для привлечения инвесторов в сферу ЖКХ глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента поручил Правительству повысить тарифы на услуги этой сферы. Министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания Правительства отметил
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Тобол
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 06.09.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Король: а народ то голый!
Уршула Зыбура

Бывалый
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 06.09.17 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я никак не пойму ,что плохого в том что в Казахстане со слов президента дешёвая электроэнергия?

Что плохого в том, если тебе начнут говорить что дороже определенной цены ты не имеешь права продавать товар у себя в магазине, вне зависимости от роста цен на него на складской и при этом ты обязан продавать этот товар?

40
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 06.09.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Что плохого в том, если тебе начнут говорить что дороже определенной цены ты не имеешь права продавать товар у себя в магазине, вне зависимости от роста цен на него на складской и при этом ты обязан продавать этот товар?

Что хорошего если ты будешь поднимать цены на товар, а купить его смогут только 10% твоих покупателей у остальных просто нет таких денег.

гость
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 06.09.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ты представь: у всех вокруг в магазине сахар стоит 200 тг., а у тебя - по 150!Сразу начнёшь считать упущенную выгоду, сразу!

А-а-а дощло. Это значит он продавец, а мы покупатели?

Бывалый
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 06.09.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
40:
Что хорошего если ты будешь поднимать цены на товар, а купить его смогут только 10% твоих покупателей у остальных просто нет таких денег.

Хорошего в этом то, что лучше быть хоть в небольших, но прибылях, чем в больших, но убытках.
В бизнесе нет места матерям-Терезам.

Гость
Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев




Отправлено: 06.09.17 - 14:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев




Отправлено: 06.09.17 - 14:56
Комментарий проходит проверку.
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Страница 3 из 3«123
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