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§ NG.kz
Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29517
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года. Серик Ахметов провел в колонии чуть меньше двух лет. Неотбытую часть наказания - четыре года 26 дней - ему заменили на ограничение свободы.
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Медный
Re: Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде




Отправлено: 06.09.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахметов зарекомендовал себя положительно примерным поведением. Он исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений.

А мы то думали он будет себя вести как урка :-) Он на гос. должности себя также примерно вёл, пока его не поймали. Это же оборотень, как к таким возможно применять критерии "примерного поведения"?

кустанаец
Re: Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде




Отправлено: 06.09.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кроме как
"свободу Юрию Деточкину"
и
"Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица!"
на ум ничего не приходит.

андрей
Re: Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде




Отправлено: 06.09.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно , а так все могут или только приближённые к Конституции РК ??????

кустанаец
Re: Выход на свободу Серика Ахметова объяснили в суде




Отправлено: 06.09.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
Интересно , а так все могут или только приближённые к Конституции РК


ответ от классика жанра:
// сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.//
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