Цитата: Козлов я:

И что теперь? Всем толстовцами стать?

Причем тут толстовство, а? Ну к чему вы это ляпнули? Человек выложил, что и в такой высокой семье есть недуги, пораженные внутренними конфликтами и утратами. Перед парнем был внутренний конфликт в семье, это в его то еще не зрелом возрасте (себя помните в таком возрасте?), да еще и на все страну на показ. Просто представьте, Ваш отец пошел против деда, и вообще совершал уголовные преступления с причинением физического ущерба, рэкетирствовал пользуясь полномочиями власти, ее опорочивая. И вот отец покончил (или помогли, не важно) жизнь самоубийством за кордонам в бегах, в то время как на родине его ждал суд по наисерьезнейшим преступлениям. Что, вот так просто бы и переплюнули бы в его возрасте эту "мелочь", ага? Так что я парню верю. Быть открытым, признать ошибки сразу (и пофиг на что, что потенциально до конца наркомания не излечивается, любой порок имеет лазейку к возврату, абсолютно любой), продолжить путь чиновника, который твой батя опорочил - это сила духа, но не в каждом бойце есть внутренняя сила вставать после сильнейших ударов в жизни, а не просто кулаков (привет неБывалому).