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Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29515
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в ночь с 19-го на 20 августа, когда в Рудном массово отмечали День города. На пенной вечеринке в КРЦ «Горняк» 21-летний Дмитрий Дядюн получил смертельный удар в висок.
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Сергей Иванович
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
С такой травмой, его должны были госпитализировать сразу же, по приезду в приемный покой. Там черепно-мозговая травма, что значит - "отлежится".

у меня то же был такой же случай по молодости, на дискотеке в профсоюзах, очень много выпили с ребятами, я был молод здоров и чувствовал себя суперменом, и вот схлестнулся с одним колхоманом, вышли один на один, только вышли и почувствовал искры с глаз и темноту, очнулся в приемном покое, так же ждали врача, приехал брат и говорит мне знаешь что ты в нетрезвом состоянии,положат в больницу, а больничный не получишь, еще и на работу сообщат и тебя уволят с работы, лучше дома отлежись, на работе отмажем и мы не дождавшись врача уехали домой, на другой день у меня распухла челюсть к вечеру поднялась температура дотерпел до утра а утром в поликлинику отвез брат, оказалось перелом челюсти, вылечили, теперь говорю своему сыну он у меня крупный под два метра ростом, никогда не задирайся, не знаешь на кого нарвешся.
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