Цитата: Змея Подколодная:

С такой травмой, его должны были госпитализировать сразу же, по приезду в приемный покой. Там черепно-мозговая травма, что значит - "отлежится".

у меня то же был такой же случай по молодости, на дискотеке в профсоюзах, очень много выпили с ребятами, я был молод здоров и чувствовал себя суперменом, и вот схлестнулся с одним колхоманом, вышли один на один, только вышли и почувствовал искры с глаз и темноту, очнулся в приемном покое, так же ждали врача, приехал брат и говорит мне знаешь что ты в нетрезвом состоянии,положат в больницу, а больничный не получишь, еще и на работу сообщат и тебя уволят с работы, лучше дома отлежись, на работе отмажем и мы не дождавшись врача уехали домой, на другой день у меня распухла челюсть к вечеру поднялась температура дотерпел до утра а утром в поликлинику отвез брат, оказалось перелом челюсти, вылечили, теперь говорю своему сыну он у меня крупный под два метра ростом, никогда не задирайся, не знаешь на кого нарвешся.