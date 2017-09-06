CHINOIS Re: Глумление над СССР продолжается #16





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Регистрация: 02.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 11:32 Цитата: Ла-Коста:

хливкие шорьки и глокая куздра для многих преподов - ненормативная лексика...

надо учителей еще самих научить что упражнение на тарабарском языке взято из лепета маленьких деток, развивает в человеке кучу способностей, в том числе и к шифрованию своей речи и применяется в учебниках спецучреждений для сотрудников.... то есть нет абсолютно ничего дурного...вопрос в другом, что не стоит говорить о советской школе, воспитании и образовании подобные вещи! Упражнения на тарабарщине , между прочим, впервые и были применены в советское время.....