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§ NG.kz
Автобус № 38 в Костанае изменит маршрут движения с 9 сентября
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29515
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экспериментальную схему движения автобуса № 38 опубликовала пресс-служба акима Костаная. С 9 сентября 2017 года этот маршрут будет завершаться на остановке возле нового торгового центра "Костанай Плаза".
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§ юля елиссева
Re: Автобус № 38 в Костанае изменит маршрут движения с 9...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 969
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.09.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще бы ездил чаще сей маршрут! По пол часа ждать на остановке приходится!
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Re: Автобус № 38 в Костанае изменит маршрут движения с 9...




Отправлено: 06.09.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понятная схема
с Дзержинского уходит налево по Гагарина? сколько она там на светофоре простаивать будет?
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