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≡ Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29515
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В министерстве здравоохранения занялись разработкой предложений по переносу сроков введения обязательного медицинского страхования, и введения в эту систему самозанятое население. Как сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам глава ведомства Елжан Биртанов
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аноним ББ
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 05.09.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так то все темы, налоги, ком услуги, медстрахование.==
это изнасилование народа в прямом эфире.

Пациент
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 06.09.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом через 2 года, кто то этот мешок взвалит на горб и поминай как звали! Проходили уже.

Бывалый
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 06.09.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
3ляма встанут на биржу, а они встанут

Черта с два они встанут.
Хотели бы встать - давно уже сделали бы это.
Им незачем вставать на биржу.
Туда же еще и отмечаться надо регулярно ходить, а они, самозанятые, работают.
Им будет дешевле заплатить полноценный взнос чем постоянно шататься на бирже.
Не отметятся вовремя - их снимут с учета.
Цитата:
Victor Yang:
Мне интересны именно конкретные инструменты. Вот работает человек, в поликлинику не обращается (ну или в платную раз в пятилетку, что будет дешевле годовых взносов в ФОМС), налогов не платит, в ФОМС не скидывается. Как его можно обязать?

Очень просто.
Законодательно будет обязан уплатить и точка.
Ежемесячно будет расти задолженность.
Потом придет судисполнитель и изымет имущество для реализации.
Ты пойми - все население в стране учтено (государственная база физлиц, органы ЗАГС и МВД вносят данные о рождении, смерти, принятии гражданства и выходе из него, получении ВНЖ и его прекращении и так далее) и про каждого известно относится ли он к категориям, освобожденным от уплаты взносов медстраха (дети, пенсионеры, инвалиды, безработные и т.п. - это же все учетные категории граждан).
А дальше тупо дело дело техники: из общей массы граждан минусуем учетные категории освобожденных от уплаты и тех, кто уплатил взносы. Оставшимся ставим в задолженность и ведем ее учет. Всё.

§ Змея Подколодная
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оставшимся ставим в задолженность и ведем ее учет. Всё.

На данный момент - нет дохода, нет отчислений. А статьи за тунеядство нету.
Профайл

кустанаец
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 06.09.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
через два года думаю будут другие люди и другая страна.
ничто не вечно под луной.
главное чтобы не было войны.

Бывалый
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 06.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А статьи за тунеядство нету.

А никто и не говорит про тунеядство (если только счас сюда Иванов не прибежит со своими коммуняцкими идеями).
Живешь в обществе - обязан участвовать в его общих делах.
Не хочешь участвовать - иди жить в лес.

кустанаец
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 06.09.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где местные кашпировские?
зачем медицина. по телику надо лечить .
всех и сразу.
воду там волшебную.
так думаю.
и не удивлюсь если скажут что у нас в стране нет ни одного больного.
ну в смысле не головой. такие всегда будут.
так , простудные сезонные сопли...

ип
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...




Отправлено: 06.09.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А дальше тупо дело дело техники: из общей массы граждан минусуем учетные категории освобожденных от уплаты и тех, кто уплатил взносы. Оставшимся ставим в задолженность и ведем ее учет. Всё.


простой случай.
ип в приостановке до 2013 года.
доходов соответственно нет. отчислений нет. никаких.
статус по фомс-- ип.
к самозанятым понятное дело не относится.
что скажешь.
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