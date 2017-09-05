Цитата: vbn:

3ляма встанут на биржу, а они встанут

Черта с два они встанут.

Хотели бы встать - давно уже сделали бы это.

Им незачем вставать на биржу.

Туда же еще и отмечаться надо регулярно ходить, а они, самозанятые, работают.

Им будет дешевле заплатить полноценный взнос чем постоянно шататься на бирже.

Не отметятся вовремя - их снимут с учета.

Цитата: Victor Yang:

Мне интересны именно конкретные инструменты. Вот работает человек, в поликлинику не обращается (ну или в платную раз в пятилетку, что будет дешевле годовых взносов в ФОМС), налогов не платит, в ФОМС не скидывается. Как его можно обязать?

Очень просто.

Законодательно будет обязан уплатить и точка.

Ежемесячно будет расти задолженность.

Потом придет судисполнитель и изымет имущество для реализации.

Ты пойми - все население в стране учтено (государственная база физлиц, органы ЗАГС и МВД вносят данные о рождении, смерти, принятии гражданства и выходе из него, получении ВНЖ и его прекращении и так далее) и про каждого известно относится ли он к категориям, освобожденным от уплаты взносов медстраха (дети, пенсионеры, инвалиды, безработные и т.п. - это же все учетные категории граждан).

А дальше тупо дело дело техники: из общей массы граждан минусуем учетные категории освобожденных от уплаты и тех, кто уплатил взносы. Оставшимся ставим в задолженность и ведем ее учет. Всё.