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≡ Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам после семейной трагедии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29515
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.09.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«…С самого начала регистрировал Facebook page с одним желанием – быть абсолютно честным. Ради истины. В жизни может быть тысяча проблем, но ложь – самый опасный капкан, выбраться из которого удается немногим. Так получилось, что в свои годы я знаю это совершенно точно.
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§ Медный
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
общественная деятельность, а не политика

у нас сегодня ты чей-то сын, завтра общественный деятель, а после завтра президент ;-)
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§ Victor Yang
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9212
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pechka:
Вывод такой- всех наркоманов к дедушке!!!

Тут надо бы уточнить - каждый к своему или все к Айсултановскому? ;-)
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Бывалый
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не боец.
По духу.

§ 74
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4291
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А был ли мальчик? Кажись туфту нам впаривают, расходимся, нас как всегда....
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§ Макарыч
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 537
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.09.17 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже решил быть честным: Я зарегистрировался на Facebook page с одним желанием - есть приложения, с которыми не получится работать без данного аккаунта....
Что за сказки нам внук президента трет? Ну вылечился и ладно, твоя проблема!
Думаю, история немного другая - на опережение сработал. Видать инфа ушла в СМИ и, не дожидаясь огласки, профессиональная редакторская группа сочинила для него такое эссе.
При этом не факт, что он действительно вылечился...
Просто теперь, когда кто-то захочет припомнить, что у президента внук-наркоман, тут же можно возразить: -так это в прошлом, он уже вылечился!
Хороший ход конем!
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§ сайлау курманов
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 06.09.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не знаю как быть...
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§ 74
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4291
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 06.09.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
даже не знаю как быть...

бухать?
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кустанаец
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а дедушка знает?
или внук президента Казахстана- наркоман-это звучит гордо?
про зятя покойного преступника -это все знают.
веселая семейка.
а что мы еще не знаем?

Бывалый
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
А был ли мальчик?

Тоже есть сомнения, кстати.
Это не та семья, в которой принято выносить сор из избы.

Читатель 1
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...




Отправлено: 06.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, Макарыч, #19, хорошо подметил. Похоже, "истина где-то рядом")))

§ Змея Подколодная
Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.09.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркоманов бывших не бывает. А по теме, непонятный какой то ход, турецкий гамбит, однако. Под кого копают, что там творится, в кулуарах власти. Может он и наркоманом никогда не был.
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