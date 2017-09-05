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vbn:
3ляма встанут на биржу, а они встанут
Черта с два они встанут.
Хотели бы встать - давно уже сделали бы это.
Им незачем вставать на биржу.
Туда же еще и отмечаться надо регулярно ходить, а они, самозанятые, работают.
Им будет дешевле заплатить полноценный взнос чем постоянно шататься на бирже.
Не отметятся вовремя - их снимут с учета.
Цитата:
Victor Yang:
Мне интересны именно конкретные инструменты. Вот работает человек, в поликлинику не обращается (ну или в платную раз в пятилетку, что будет дешевле годовых взносов в ФОМС), налогов не платит, в ФОМС не скидывается. Как его можно обязать?
Очень просто.
Законодательно будет обязан уплатить и точка.
Ежемесячно будет расти задолженность.
Потом придет судисполнитель и изымет имущество для реализации.
Ты пойми - все население в стране учтено (государственная база физлиц, органы ЗАГС и МВД вносят данные о рождении, смерти, принятии гражданства и выходе из него, получении ВНЖ и его прекращении и так далее) и про каждого известно относится ли он к категориям, освобожденным от уплаты взносов медстраха (дети, пенсионеры, инвалиды, безработные и т.п. - это же все учетные категории граждан).
А дальше тупо дело дело техники: из общей массы граждан минусуем учетные категории освобожденных от уплаты и тех, кто уплатил взносы. Оставшимся ставим в задолженность и ведем ее учет. Всё.