Макарыч Re: Внук Назарбаева рассказал, как пристрастился к наркотикам... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 537

Регистрация: 19.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:29 Тоже решил быть честным: Я зарегистрировался на Facebook page с одним желанием - есть приложения, с которыми не получится работать без данного аккаунта....

Что за сказки нам внук президента трет? Ну вылечился и ладно, твоя проблема!

Думаю, история немного другая - на опережение сработал. Видать инфа ушла в СМИ и, не дожидаясь огласки, профессиональная редакторская группа сочинила для него такое эссе.

При этом не факт, что он действительно вылечился...

Просто теперь, когда кто-то захочет припомнить, что у президента внук-наркоман, тут же можно возразить: -так это в прошлом, он уже вылечился!

Хороший ход конем!