/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ситуация каждый раз повторяется. Сколько бы мы ни говорили, деньги не осваиваются, позднее проведение тендеров. Получается, пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают.
Читать новость

Читатель 1
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают




Отправлено: 05.09.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
)) уже много лет понятно, что тендеры надо проводить до нового года и всё сразу встанет на свои места (а деньги, кстати, выделять с января месяца, а не с апреля-мая)))

§ drakon
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11838
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

надо будет сесть со всеми нашими заинтересованными госорганами.

Правильно,очень правильно - сказано... 8-)
Профайл

Читатель 1
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают




Отправлено: 05.09.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хаха)))...."сесть" - как-то не комильфо ...(а вдруг??....)

Гость
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают




Отправлено: 05.09.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти чинуши вообще оторваны от реальности, лишь бы что-нибудь освоить да по-быстрее, пока не уволили и другие не освоили. :lol:

Медный
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают




Отправлено: 05.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же надо делать? Делать? Делать?! Делать!
Дела то разные бывают бывают дела бумажные и дела реальные. Государство на себя взяло роль бумажных дел мастеров, это когда есть деньги которые можно распихать по тендерам которые непойми как проводятся, с нарушениямис опозданием по срокам и прочее.
Не уж то они захотят реально чтото делать? Без рамок гос-част. Партнёрства а вот возьмут и организуют государственный строительный комбинат, который будет строить только социальные объекты. А частники будут работать только для частников. Думаю при надлежащем контроле за комбинатом небудет возможности строить "левые " объекты. И народ будет занят, наверное даже пту и колледжи заработают... а может даже инженерные вузы...
но тут как обычно, надо чтобы ДЕЛО было не бумажным

§ olegggon
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 808
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.09.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце прошлого учебного года везде трубили, что будут во всех школах ставить ящики для учеников. Где хотя бы один ящик? Очередная лапша на уши населению. Сегодня дочь пошла в школу, рюкзак наверное килограмм 10 весит. Как они будут здоровыми?
Профайл

Бывалый
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают




Отправлено: 05.09.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
возьмут и организуют государственный строительный комбинат, который будет строить только социальные объекты

Коттеджи вокруг Кустаная начнут расти с такой же скоростью как раньше росли дачи.
Материал будут воровать со страшной силой в этом госстройкомбинате.
Потом с тоскующим вздохом будете вспонимать как хорошо строили когда подрядчика выбирали на тендере.

§ Макарыч
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.09.17 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
надо будет сесть со всеми нашими
правильно мыслите! ;-)
Профайл

§ Макарыч
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.09.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Правильно,очень правильно - сказано

О, я не первый заметил правильную фразу )))))
Профайл

§ Медный
Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Материал будут воровать со страшной силой в этом госстройкомбинате.
Потом с тоскующим вздохом будете вспонимать как хорошо строили когда подрядчика выбирали на тендере.

Вы таки хотите сказать что сейчас не воруют? а что вы хотите сказать? :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 195
Пользователей: 3
Всего: 198

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх