Медный Re: Сагинтаев: Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают #5







Отправлено: - 14:13 Что же надо делать? Делать? Делать?! Делать!

Дела то разные бывают бывают дела бумажные и дела реальные. Государство на себя взяло роль бумажных дел мастеров, это когда есть деньги которые можно распихать по тендерам которые непойми как проводятся, с нарушениямис опозданием по срокам и прочее.

Не уж то они захотят реально чтото делать? Без рамок гос-част. Партнёрства а вот возьмут и организуют государственный строительный комбинат, который будет строить только социальные объекты. А частники будут работать только для частников. Думаю при надлежащем контроле за комбинатом небудет возможности строить "левые " объекты. И народ будет занят, наверное даже пту и колледжи заработают... а может даже инженерные вузы...

но тут как обычно, надо чтобы ДЕЛО было не бумажным