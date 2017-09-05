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≡ В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана, в который были вложены деньги вкладчиков ЕНПФ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана, в который были вложены деньги вкладчиков ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал очередное громкое расследование: "Азербайджанский "ландромат". По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную "черную кассу"
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§ Макарыч
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 06.09.17 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не может быть! В Европе же нет коррупции! Они взятки не берут!
Профайл
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