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≡ Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в ночь с 19-го на 20 августа, когда в Рудном массово отмечали День города. На пенной вечеринке в КРЦ «Горняк» 21-летний Дмитрий Дядюн получил смертельный удар в висок.
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Я в шоке
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в шоке...

§ шолом рубашкин
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 06.09.17 - 05:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его врачи убили
Профайл

§ шолом рубашкин
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 06.09.17 - 06:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27787 ;-)
Профайл

Гога
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 06.09.17 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алим:

А два комментария есть все же.
Цитата:
тётя Соня:
Свободу невиновному спортсмену!

Назови виновного в убийстве парня.

Гость
Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина




Отправлено: 06.09.17 - 09:25
Комментарий проходит проверку.
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