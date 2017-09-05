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≡ Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам российского президента, это делается с целью обеспечить безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе и в целом пойдёт на пользу решению проблем на юго-востоке Украины.
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тохтик
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Донбасс и Крым они все равно вернуть

мы поняли, что крымчане и донбассцы твоими друзьями не были, хотя делили с ними одну административную территорию, но не имеют прав. Вернут и еще доплатят. Ныне реперессированными являются как раз таки люди с восточной Украины и им сочувствующие, раз ты упомянул это явление. Смута на Украине продолжается. Обязательно вернут. Транзит вернут. Людей вернут. Зарплаты вернут. Российские кредиты вернут. Ростов вернут. Флот вернут. Спи. Завтра тебе рано вставать.

Гога
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сама уже не справляется?

А она при чем? Какие два фронта? Какой пирог? Факты? Или как всегда, лишь бы ляпнуть что не попадя?
Знаешь кстати что Атошники говорят?
" Оказывается изначально Донбасс боролся с теми, кого мы сейчас ненавидим"

кустанаец
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Шо?
Сама уже не справляется?
Непосильно бремя войны на два фронта?
Кусок пирога оказался шире рта?


он и в миде полы моет оказывается.
главный поломой в ацтане.

😩сержант диваных битв
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

Не ври. Русские и хохлы и сегодня друзья. Факт что миленами работают в рф без ограничений. Просто кучка отморзков в киев к власти пришла. Я как то недавно звонил в одну Российску фирму на счет работы. Так вот че мне сказали что мы берем иностранцев без дополнительных бумаг только с украины и беларуссии и даже без опыта. А с казахстана мы берем только с трудовой что вы уже работали в рф и рекомендуемое письмо. 👲

elektron
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Донбасс и Крым они все равно вернуть , не сейчас конечно. Ворованные вещи все равно юридически не оформить. Это вам любой юрист скажет. Кроме конечно ,,басманного,, правосудия


Крым они уже вернули, "юрист" 8-) В состав Украины он (Крым) вошёл в качестве подарка с нарушением прав и норм и без согласования с ЦК КПСС. Да и потом подарки при разводе нужно возвращать. А как ты вообще к референдумам относишься?
А Донбасс за независимость воюет.

бинокль командира
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Непосильно бремя войны на два фронта?

Не вижу каких-то очевидных для неБывалого вторых и первых фронтов, но плодом совместных операций российских ВКС и ВС Сирии стала победа над ИГИЛ в Дейр-эз-Зора. Ох, прям непосильное бремя, ох, прям правду матку рубит неБывалый (нет). )))) Рука+лицо.

Василис
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 05.09.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бинокль командира:
Не вижу каких-то очевидных для неБывалого вторых и первых фронтов, но плодом совместных операций российских ВКС и ВС Сирии стала победа над ИГИЛ в Дейр-эз-Зора. Ох, прям непосильное бремя, ох, прям правду матку рубит неБывалый (нет). )))) Рука+лицо.

эх доиграемся мы с этими радикалами, не простят они бомбежки их городов, притащим их за собой и начнут они взрывать наши дома и объекты, попомните.

§ CHINOIS
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 01:24
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ CHINOIS
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 01:26
Комментарий удален модератором.
Профайл

бинокль командира
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 06.09.17 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Василис:
эх доиграемся мы с этими радикалами, не простят они бомбежки

Прикалываешься? Это радикальный экстремизм на религиозно-политической почве. Их интересы смести светские режимы шиитов, построить халифатский мост к Кавказу, Китаю. Это как закрывать глаза на маньяка по соседству, и думать, что обойдется, не тронет, в то время как он уже присматривается ко двору. У них задачи так и так против нас всех, поэтапные. Попутно, пока железная рука войны до нас не дотянулась, надо у нас почву подготовить в виде местных фанатиков. Работа ведь уже ведется? Ведется. Так что - Бог в помощь ВКС и сражающемуся с черно-зеленой чумой Ближнему Востоку, кроме саудов и ко, разумеется. Всем предстоят времена переоценок.

Гога
Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении...




Отправлено: 06.09.17 - 07:30
Комментарий удален модератором.

Гость
Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.




Отправлено: 06.09.17 - 09:07
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