бинокль командира Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении... #24







Отправлено: - 03:57 Цитата: Василис:

эх доиграемся мы с этими радикалами, не простят они бомбежки

Прикалываешься? Это радикальный экстремизм на религиозно-политической почве. Их интересы смести светские режимы шиитов, построить халифатский мост к Кавказу, Китаю. Это как закрывать глаза на маньяка по соседству, и думать, что обойдется, не тронет, в то время как он уже присматривается ко двору. У них задачи так и так против нас всех, поэтапные. Попутно, пока железная рука войны до нас не дотянулась, надо у нас почву подготовить в виде местных фанатиков. Работа ведь уже ведется? Ведется. Так что - Бог в помощь ВКС и сражающемуся с черно-зеленой чумой Ближнему Востоку, кроме саудов и ко, разумеется. Всем предстоят времена переоценок.