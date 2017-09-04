JereK Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –... #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1171

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:17 Цитата: Валентин:

Нужно выжимать деньги из населения



Предлагаю выжимать их из тех поцреотов, кто радовался проведению экспы и разводил срач в ответ на справедливую критику и замечания. Еще павильоны эти пустые можно китайцам продать, если те возьмут.



Вообще, все это как по басне "Стрекоза и муравей": лето кончилось, впереди лютая зима, и, внезапно оказывается, что "песни и пляски" не согреют и не набьют брюхо горячим бежбармаком..