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§ NG.kz
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил в понедельник в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.
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§ Vital
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.09.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите? А какой нам нужен инвестр.
А) Джонсон. Строит у нас электростанцию атомную или еще какую,ветреную,солнечную и начинает продавать часть нам а другую часть например в китай. Страна начинает зарабатывать и инвестор.тогда цены нет смысла в ближащие время подымать.
Б) Питерсон. Покупает у нас ктэк. Вкладает 10 лям зелени. Меняет трубы. И качает деньги из насиления. Вывозит из страны потом 100 лям зелени не теньге а зелени.
Елбасы интереснно про какого инвестора имеет ввиду?😞😮😕
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§ JereK
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.09.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Это они тебе сами сказали или ты за них решил?


Это отлично видно по результатам 26 лет незалежности.

Цитата:
Бывалый:
Они вкладывались и вкладываются.


Да уж наверняка вкладываются, кто бы сомневался. Да вот только не здесь.. :lol:
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§ Валентин
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.09.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да там из контекста все ясно.


Нужно выжимать деньги из населения, вот самый серьёзный козырь уже выложили на стол - Сам сказал!

Цитата:
JereK:
Продолжай изворачиваться и кривляться, простыняка, эта роль тебе идет как никакая другая.


Дык это самый любимый полемический приём, он же козырный, он же единственный :)
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§ Валентин
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.09.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да уж наверняка вкладываются, кто бы сомневался. Да вот только не здесь..


Социалка она по определению убыточная, и попытки её делать прибыльной чтобы инвестор был заинтересован - у нас обречены или на провал, или на общенародное возмущение :)
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§ JereK
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1171
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.09.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Нужно выжимать деньги из населения


Предлагаю выжимать их из тех поцреотов, кто радовался проведению экспы и разводил срач в ответ на справедливую критику и замечания. Еще павильоны эти пустые можно китайцам продать, если те возьмут.

Вообще, все это как по басне "Стрекоза и муравей": лето кончилось, впереди лютая зима, и, внезапно оказывается, что "песни и пляски" не согреют и не набьют брюхо горячим бежбармаком.. :-x
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Бывалый
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 14:48
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да уж наверняка вкладываются, кто бы сомневался. Да вот только не здесь..

Ты нечитатель?

§ Валентин
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.09.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вообще, все это как по басне "Стрекоза и муравей": лето кончилось, впереди лютая зима, и, внезапно оказывается, что "песни и пляски" не согреют и не набьют брюхо горячим бежбармаком..


Население - не нужно, оно только мешает, на него приходится тратить деньги, которые можно было бы не тратить.

Поэтому надо максимально скинуть с себя всякие социальные гарантии, здравоохранение, образование, и прочее и прочее.
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§ Медный
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 333
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый, подпевай, ты любишь эту песню ;-)

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* CHINOIS
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 06.09.17 - 01:20
Комментарий проходит проверку.
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