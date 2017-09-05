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§ NG.kz
В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана, в который были вложены деньги вкладчиков ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал очередное громкое расследование: "Азербайджанский "ландромат". По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную "черную кассу"
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ди
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что и следовало ожидать..

Гость
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то еще сомневается что наши деньги доживут до наших пенсий? Страна воров.

§ vbn
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 864
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 05.09.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это нормально
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§ 74
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4288
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 05.09.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а где этот, купленный, с его комментами??
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Бывалый
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каким образом связанны поголовная коррумпированность чиновников стран евросоюза и пенсионные деньги казахстана?
К чему последний абзац?

Маркс
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи (с)! Кто бы дал хотя бы один миллион долларов до 2032 года? Клянусь, верну без потери номинальной суммы долга. Нахрена пилить дрова, когда можно пилить бабло.

§ Змея Подколодная
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 306
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.09.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а где этот, купленный, с его комментами??

Модерируется он))) Сейчас распишет, кому в Казахстане жить хорошо))) И откроет всем глаза, что у нас, собственно, все в порядке)))
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§ Моше
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4346
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 05.09.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный такой кидок, от азербайджанских братушек, да 112-й?
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Меркурий
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братушки не кинут вопило одно существо.Цитата:
Бывалый:
К чему последний абзац?

К тому что банк банкрот и 73 ярда пенсий врятли вернутся.

nik58
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Местные скорее всего в доле с братишками,и свои проблемы тоже решали,за наш счет

§ pandit
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 05.09.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда эту аферу будут разбирать в будущем, интересно укажут ли персонально ту персону, которая принимала решения об инвестициях в банкрота? Или назначат такую персону? Или правящая элита Казахстана оптом возьмет на себя растрату пенсионных средств народных, посмеиваясь в уютных владениях своих за рубежом, в полной безопасности... Еще интересно, кто же будет выводить Гламного за пределы гнева народного - РФ, США, Великобритания? Азербайджанцы оказывается не только воровать умеют, лоббировать научились "самость" свою в Европах.
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Фотя
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо внести эту инфу в учебники для старшеклассников : вот детки , когда вырастите и станете министрами, так делать нельзя, а то че, про Урганта можно, а про это нельзя?

1
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 22:19
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,...




Отправлено: 05.09.17 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Точно, в учебник по новейшей истории (летописи))) нужно внести раздел: "Коррупция в современном (дальше наименование изучаемой страны или части света)"
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