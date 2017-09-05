pandit Re: В центре скандала оказался Международный Банк Азербайджана,... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 201

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:31 Когда эту аферу будут разбирать в будущем, интересно укажут ли персонально ту персону, которая принимала решения об инвестициях в банкрота? Или назначат такую персону? Или правящая элита Казахстана оптом возьмет на себя растрату пенсионных средств народных, посмеиваясь в уютных владениях своих за рубежом, в полной безопасности... Еще интересно, кто же будет выводить Гламного за пределы гнева народного - РФ, США, Великобритания? Азербайджанцы оказывается не только воровать умеют, лоббировать научились "самость" свою в Европах.