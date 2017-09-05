









Отправлено: - 23:40 Как я погляжу тут на форуме комерцев то и нету. Никто главную фишку не просек! Даже Добринцов.

Ведь все же проще чем два пальца...

Это же как будто задумал некто продать продуктовый магазин. Маленький, с небольшим оборотом, да покупателей нету. Ну и он что делает? Пральна, поднимает цены. Хочь, на 20%, а хочь-на 200%. А покупателям объясняет, что мол оборудование старое, надо подновить, некоторым в долг дал, да врят ли отдадут, да и вообще продать хочу, да купить никто не хочет, говорят доходы маленькие....

Так, что ежли хотите кушать, всмысле, покупать у меня продукты, в ваших интересах платить столько, сколько скажу.



А не хотите, так я у вас вашего желания и не спрашиваю