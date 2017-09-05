Цитата: тётя Соня:

бежали трусливые кореша как всегда.. по углам увидев человека который может поставить на место любого разпальцованного . Свободу невиновному спортсмену!

Соня-апай! (Она же ВЧК, он же Гасил, и прочие и прочие). В Австралии есть такая фугня, бумеранг называется. Так вот, что другим желаешь и как к ним относишься, к тебе в ответку многократно прилетит! Удачи тебе и твоим близким (если они у тебя есть)

И главное здоровья! Чтоб хватило этот бумеранг удержать...