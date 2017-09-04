Цитата: мечтатель:

главное ни на кого не нападают,

Ты про китайцев ? Близорукость мечтателя поражает . Ни чего не имею против них , очень трудолюбивый народ и они действительно ни на кого не нападают . Они просто интегрируются и расселяются незаметно по странам и государствам , не крича и не выдавая своё присутствие . В РК ещё это как то незаметно и не имеет таких масштабов , а вот в РФ не редкость работающие и проживающие китайцы . Причём иной раз не знающие русского и незнание последнего ни как не мешает им чувствовать себя не комфортно . Знакомый рассказывал как менял быстро стекло на авто в СТОшке в Челябинске , на которой работают одни китайцы . Русский язык знает один из десяти , этого хватает что б быстро и качественно выполнять работу . Но тебе же самое главное что они не нападают . А то что они в будущем займут всё пространство вокруг тебя , вытеснив с сферы услуг , торговли и т.д. потому что работают как муравьи и за копейки , эт тебя не колышит .