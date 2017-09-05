безумец Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего... #19







Отправлено: - 20:30 разборки всегда были и будут среди молодежи,именитые спортсмены благодаря друзьям становятся криминальным элементом,рудненские каждый месяц кого то забивают,на Урале и Алтае мода идет на неспортивные бои на ринге в парковой зоне ,где любой желающий может участвовать в спарринге с таким же бойцом,у нас пока такие мероприятия не проводят ,а там в неделю по несколько раз ,,