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≡ Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего рудничанина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедия произошла в ночь с 19-го на 20 августа, когда в Рудном массово отмечали День города. На пенной вечеринке в КРЦ «Горняк» 21-летний Дмитрий Дядюн получил смертельный удар в висок.
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Гога
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грибоедов правду сказал.
И литературным словом негодяев назвал.
Я бы это слово еще добавил к врачам с медсестрой в приемном покое.

димон
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 19:28
Комментарий удален модератором.

Serik Hamitov
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"нг" как всегда в своём репертуаре. И толпой его избили(где свидетели?) и врачи все плохие, а потерпевший так ваще "ангел во плоти", не хотел идти на гулянку.

Алим
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
а ты?

не был и не комментирую.

безумец
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разборки всегда были и будут среди молодежи,именитые спортсмены благодаря друзьям становятся криминальным элементом,рудненские каждый месяц кого то забивают,на Урале и Алтае мода идет на неспортивные бои на ринге в парковой зоне ,где любой желающий может участвовать в спарринге с таким же бойцом,у нас пока такие мероприятия не проводят ,а там в неделю по несколько раз ,,

100
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кикбоксеры все как один отморозки. Не видел ни одного адекватного.

Рулон Обоев
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бумерангом вернется не поймаешь боксер неудача

Фотя
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко убитого парнишку, лучше бы он поехал на рыбалку. Этого спортсмена -за решетку. И вообще куда наше государство смотрит, все школы боевых искусств должны быть на особом контроле КНБ , еще не понятно, кто из этих архаровцев вырастит, и где они могут завтра оказаться . А врача из больницы, проводившего первичныц прием, как минимум уволить!

регик
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и за такую мед помощь мы уже платим деньги

Мира
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая разница был там кто или нет. Человека нет и не вернуть. Вот этого самого убийцу нужно также за Дмитрием отправить, чтоб другим не по вадно было. Клин клином вышибают

тётя Соня
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Толпой на одного,хороши спортсмены.

Всех участников за решётку.

Да убежали трусливые кореша как всегда.. по углам увидев человека который может поставить на место любого разпальцованного . Свободу невиновному спортсмену!

123
Re: Мастер спорта по кикбоксингу обвиняется в смерти 21-летнего...




Отправлено: 05.09.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сейчас, должна проявиться грамотная или безграмотная работа следователя! Не ужели не было очевидцев происходящего? Один избивал или командой месили? Родным и близким соболезнования.
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