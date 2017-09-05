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§ NG.kz
Проспект Абая останется без деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья пилят, рядом удобряют глиной,цементным раствором или какойто иной смесью... а деревья гибнут на глазах...
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Товарищ Ын
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже Архимед ненавидит деревья
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Страница 2 из 2«12
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