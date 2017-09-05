😩сержант диваных битв Re: Россия внесёт в Совбез ООН резолюцию о размещении... #18







Отправлено: - 20:03 Цитата: пэтриот:



Не ври. Русские и хохлы и сегодня друзья. Факт что миленами работают в рф без ограничений. Просто кучка отморзков в киев к власти пришла. Я как то недавно звонил в одну Российску фирму на счет работы. Так вот че мне сказали что мы берем иностранцев без дополнительных бумаг только с украины и беларуссии и даже без опыта. А с казахстана мы берем только с трудовой что вы уже работали в рф и рекомендуемое письмо. 👲