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мечтатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.09.17 - 06:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
ЧТО, загнали тебя в угол, не знаешь как отбрехаться?

заметил, какая у него истерика в ответе тебе?

Хохол
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.09.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мечтатель:
главное ни на кого не нападают,

Ты про китайцев ? Близорукость мечтателя поражает . Ни чего не имею против них , очень трудолюбивый народ и они действительно ни на кого не нападают . Они просто интегрируются и расселяются незаметно по странам и государствам , не крича и не выдавая своё присутствие . В РК ещё это как то незаметно и не имеет таких масштабов , а вот в РФ не редкость работающие и проживающие китайцы . Причём иной раз не знающие русского и незнание последнего ни как не мешает им чувствовать себя не комфортно . Знакомый рассказывал как менял быстро стекло на авто в СТОшке в Челябинске , на которой работают одни китайцы . Русский язык знает один из десяти , этого хватает что б быстро и качественно выполнять работу . Но тебе же самое главное что они не нападают . А то что они в будущем займут всё пространство вокруг тебя , вытеснив с сферы услуг , торговли и т.д. потому что работают как муравьи и за копейки , эт тебя не колышит .

мечтатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.09.17 - 15:26
Комментарий удален модератором.

мечтатель
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.09.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Близорукость мечтателя поражает

Зато твоя дальнозоркость ни капли. Китайцы уже давно по миру расслеяются.ты только опомнился? А вот локальные войны в последнее время, террористические организации маштаба невиданного доселе, миграция миллионов это как? нормально. это и есть цивилизация?

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.09.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полит.арена даже без Маврика живет и развивается.
Запах кур пропал, но все же попахивает.
Иногда хоть проветривайте...........
А так прикольно наблюдать за баталиями.
Кажный ап своем :lol:
Палата намба шесть какая то.
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.17 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
А то сидишь в своей норке

Оцифрованный, не пались!Цитата:
мимоехалЪ:
Ты уже как 112 пургу метать начал, когда не знаешь что ответить парню.

Два сапога - пара! А ещё говорят, что "два дебила - это сила!"Цитата:
Хохол:
Я не красна девица что б нравится всем , тем более таким как вы

Узнаю брата Колю!
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.09.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, мимоходом.
О развитии цивилизации.
Уолл Стрит Джорнэл пишет, что США будут вынуждены покупать РД-180 минимум до 2025 года. За это время 8 поколений айфонов сменится.
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 330
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.09.17 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Напишите петицию, слезно попросите его вернуться

поставьте хэштэг )))

[Исправлено: Медный, 05.09.2017 - 10:00]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.09.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Вот вот, подключить соц.сети.
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 05.09.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, где 112, тоска смертная без него, читать нечего

* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.09.17 - 22:37
Комментарий проходит проверку.
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