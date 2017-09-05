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≡ Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29510
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для привлечения инвесторов в сферу ЖКХ глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента поручил Правительству повысить тарифы на услуги этой сферы. Министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания Правительства отметил
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Иван
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не наши заслуги, что Украина в состоянии войны имеет более дешевое эл-во, а почему нет раскладка по Казахстану, кто-сколько платит, иначе разговор ни о чем...

§ Добринцофф
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5398
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.09.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я никак не пойму ,что плохого в том что в Казахстане со слов президента дешёвая электроэнергия?
Могли бы гордиться ,что хоть что то мы умеем делать лучше и дешевле чем соседи,так нет же нам с высоких трибун говорят что это плохо и нужно срочно поднять цены.
Дешёвые энергоносители-это не только благо для населения,но и мощное подспорье в конкурентноспособности товаров производимых в КЗ.
Профайл

§ Валентин
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.09.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я никак не пойму ,что плохого в том что в Казахстане со слов президента дешёвая электроэнергия?


Как что плохого?!

Ты представь: у всех вокруг в магазине сахар стоит 200 тг., а у тебя - по 150!

Сразу начнёшь считать упущенную выгоду, сразу!

Вот и здесь точно такой же мелкорыночный менталитет, что с газом, что с электричеством.
Профайл

😎сержант диваных битв
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Когда они сделают сахар как в европе. Как они мечтают аж кушать не могу. Представь че будет. Слово хана негодится. Крах полный. 😨😨😨

кустанаец
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я никак не пойму ,что плохого в том что в Казахстане со слов президента дешёвая электроэнергия?


ты то понимаешь, а он не поймет.
как там классики говорили

: «Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы „низы не хотели“, а требуется еще, чтобы „верхи не могли“ жить по-старому» и в работе «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме» (1920 года):

может он не читал.

кустанаец
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может как то попроще
как там дарига говорили , про оброк типа.
каждый должен заплатить в казну энную сумму.
ну типа по 5000 долларов в год. с человека и жить спокойно.
смешно когда говорят о дедолларизации,
с трибуны сената и парламента все оперируют в долларах.
они то хоть тенге видели. если только 200000 с ликом из банкоматов.

Сержант диваных битв
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже давно ясно. Нужен молодой елбасы. Новый современый
👲

§ Добринцофф
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...
Добринцофф


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Сообщений: 5398
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 05.09.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Как что плохого?!

Ты представь: у всех вокруг в магазине сахар стоит 200 тг., а у тебя - по 150!

У меня седня 185.
Цитата:
Валентин:
Сразу начнёшь считать упущенную выгоду, сразу!

Это не упущенная выгода,а преимущество.
Продавать дешевле выгодно,тока вот работать больше приходиться.
Профайл

затоболец
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Продавать дешевле выгодно,тока вот работать больше приходиться.


ну с супермаркетами ты не можешь конкурировать.
обьемы не те. в сотни раз.
пенсионеры в тетрадь- твоя клиентура?
как у сайлау.
может ты живешь прошлой жизнью, годов 20.....

§ Валентин
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.09.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это не упущенная выгода,а преимущество.
Продавать дешевле выгодно,тока вот работать больше приходиться.


Ну и зачем это надо?!
Если можно поставить как у всех, а ты походи, поищи конкурентов :)
Профайл

затоболец
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
добринцов еще не понял что ему кранты.
магнат типа.
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