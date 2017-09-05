Добринцофф Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане... #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5398

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:46 Я никак не пойму ,что плохого в том что в Казахстане со слов президента дешёвая электроэнергия?

Могли бы гордиться ,что хоть что то мы умеем делать лучше и дешевле чем соседи,так нет же нам с высоких трибун говорят что это плохо и нужно срочно поднять цены.

Дешёвые энергоносители-это не только благо для населения,но и мощное подспорье в конкурентноспособности товаров производимых в КЗ.