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≡ Областная прокуратура собирает информацию о проблемах, возникающих у костанайцев при обращении в медучреждения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Областная прокуратура собирает информацию о проблемах, возникающих у костанайцев при обращении в медучреждения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На основе полученных сведений Костанайская областная прокуратура проведет анализ соблюдения прав граждан при получении медицинской помощи. Принимаются все обращения, даже анонимные.
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Марат
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то не видно ватсапа по указанному номеру. Реклама есть, а по факту услуги еще нет :(

Сержант диваных битв
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вобщем что б незасорять ветку. А то у прокуроров голова закружится. Короче хамство , безобразие, корупция вовсех поликлиниках области. Работы непочятый край. Вперед. 🚔🚓

Сержант диваных битв
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати прокуратура. Для вас же информация на две ветки выше☝я не про драку а непосредствено работу наших поликлиник. Куда еще лучше инфа. 👽

Марат
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
появился ватсап. оперативно, однако

789нео
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какие бесплатные лекарства? в больницах даже систем и физрастворов нет, люди работают по 25 часов в сутки. не хватает врачей и медсестер. давайте дружно болейте медицину. а эти новые реформы, столько отчетов, что больными некогда заниматься.

789нео
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вы лучше закупы проверьте. куда деньги деваются. и откаты за те же закупы. не там копаете. конечно, легче обвинить рядовых медиков

Гость
Областная прокуратура собирает информацию о проблемах, возникающих у костанайцев при обращении в медучреждения




Отправлено: 05.09.17 - 19:25
Комментарий проходит проверку.

Гость
Областная прокуратура собирает информацию о проблемах, возникающих у костанайцев при обращении в медучреждения




Отправлено: 05.09.17 - 19:31
Комментарий проходит проверку.
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