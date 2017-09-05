789нео Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,... #19







Отправлено: - 18:40 какие бесплатные лекарства? в больницах даже систем и физрастворов нет, люди работают по 25 часов в сутки. не хватает врачей и медсестер. давайте дружно болейте медицину. а эти новые реформы, столько отчетов, что больными некогда заниматься.