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§ NG.kz
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное все уже освоили или брусчатка кончилась... на фото это перекресток Абая Хакимжановой.... живем и радуемся... меня лично вот интерисует вопрос зачем вдоль проспекта выложили брусчатку шириной около 30 см для кого?
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§ Ks
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 677
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 05.09.17 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я надеюсь, что его пока просто недоделали и вскоре доделают.

А пока помесить грязь пешеходам лишним не будет. Пусть привыкают а то "Все лезут в город, это не дело." И пусть не воротят нос от участков под ИЖС в 100 км от города. :lol:
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Все просто
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Опять дерево - замуровали..

Окучили Дракош, о - ку - чи - ли.

§ vofkakst
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.09.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотретьбы на пустые глаза того,кто согласовывал проект и принимал сдачу объекта. .Лавров вот про кого говорил....
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Гость
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Посмотретьбы на пустые глаза того,кто согласовывал проект и принимал сдачу объекта

В его глазах виден затылок. :lol:

гость
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просто бл...о какое-то ,ужас.
сейчас прошел по Абая в центр от Тарана до Павлова,
это просто мрак. то что положен-о ВСЕ коряво,
НИЧЕГО нигде не доделано, сочленение с бордюрами,
между участками- пустоты , щебенка, мусор.
и никого нет ., ни человека. где жакупов, где архимед?
кто это все сотворил.
и как будто назло сочленение с ближайшими улицами-
до сюда, дальше яма , мусор,щебенка, и не мое.
дыры между бордюрами на поворотах до 10 сантиметров.
кто за этим всем следит, кто принимает эту похабную работу.
испохабили город за лето.
слов нет короче говоря.

[Исправлено: Gljuk, 05.09.2017 - 15:29]

§ KOS77
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 620
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 05.09.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
эх, перестал ездить к нам один важный человек каждый год ,
смотреть поля,урожаи, и все встало.
не перед кем выпендриваться, не перед кустанайцами же.

Эт он при "барде" не приезжал, а при Архимеде снова будет ежегодно навещать Костанай, в прошлом году же приезжал "по брусчатке в поле прогуляться". Думаю, к его приезду и стараются: дома срочно докрашивают, дорогу на Абая доделывают, открытие "магаза" (т.е. ТРЦ) и памятника на одно время запланировали...
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кустанаец
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
в прошлом году же приезжал "по брусчатке в поле прогуляться".


надо в гугл мапс посмотреть где в этом году на каких полях ложат брусчатку..

§ yudjin
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4758
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 05.09.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
в прошлом году же приезжал "по брусчатке в поле прогуляться"

скажу вам по секрету... брусчатку в поле каждый год укладывают и таскаются с ней поп полям как с писаной торбой + юрты, шатры, биотуалеты, электростанция и хрустальные люстры с кондёрами... се ля понты, как грят астанинсие хранцузы.

А косметическая подтяжка проспекта, халтурная и безобразная, похожа на рисование пейзажа щеткой для побелки бордюров.
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Prosto
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под 30-сантиметровыми "тротуарчиками" кабель проложен, не? А насчет качества в целом всего ремонта - эт да, такое ощущение, что работали одни дилетанты, которые первый раз в жизни с брусчаткой работали. Да и раскуроченный асфальт там, где заканчивается брусчатка, напрягает :-x

Гога
Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро над нами Гондурас с Украиной начнут смеяться, кажется мы их догоним и перегоним. Алга.

Гость
Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века




Отправлено: 05.09.17 - 19:31
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