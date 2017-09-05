гость Re: Проспект Абая... продолжение истории рекострукции на века #19







Отправлено: - 14:39 просто бл...о какое-то ,ужас.

сейчас прошел по Абая в центр от Тарана до Павлова,

это просто мрак. то что положен-о ВСЕ коряво,

НИЧЕГО нигде не доделано, сочленение с бордюрами,

между участками- пустоты , щебенка, мусор.

и никого нет ., ни человека. где жакупов, где архимед?

кто это все сотворил.

и как будто назло сочленение с ближайшими улицами-

до сюда, дальше яма , мусор,щебенка, и не мое.

дыры между бордюрами на поворотах до 10 сантиметров.

кто за этим всем следит, кто принимает эту похабную работу.

испохабили город за лето.

слов нет короче говоря.



[Исправлено: Gljuk, 05.09.2017 - 15:29]