13 - тый Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 116

Регистрация: 29.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:06 У нас свет в Костанае самый дорогой по всей республике. И вообще я плачу за свою недвижимость коммуналку дороже чем друзья челябинцы за аналогичные площади а наши все никак не наедятся. Задолбали. Пора валить отсюда....... пусть потом сами разгребают все то что наворотят без моего участия. Видимо время пришло и терпение закончилось