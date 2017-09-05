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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: По наезженной колее
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 сентября совместным заседанием палат Парламента начался новый политический сезон в Казахстане. Радикальных изменений в ближайшей перспективе политологи не прогнозируют. Потому как признаков, сигнализирующих о подготовке каких-либо поворотов, не наблюдается.
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Сержант диваных битв
Re: Евгений ШИБАРШИН: По наезженной колее




Отправлено: 05.09.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас нет 3 ляма самозанятых. Это просто безработные .

§ vbn
Re: Евгений ШИБАРШИН: По наезженной колее
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 05.09.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант диваных битв:
Это просто безработные .

все верно.
Профайл

Читатель 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: По наезженной колее




Отправлено: 05.09.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда "спим" дальше))
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