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§ NG.kz
Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными – Бозумбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для привлечения инвесторов в сферу ЖКХ глава государства в ходе совместного заседания палат Парламента поручил Правительству повысить тарифы на услуги этой сферы. Министр энергетики Канат Бозумбаев в кулуарах заседания Правительства отметил
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§ 13 - тый
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 05.09.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас свет в Костанае самый дорогой по всей республике. И вообще я плачу за свою недвижимость коммуналку дороже чем друзья челябинцы за аналогичные площади а наши все никак не наедятся. Задолбали. Пора валить отсюда....... пусть потом сами разгребают все то что наворотят без моего участия. Видимо время пришло и терпение закончилось
Профайл

ди
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
верните наворованное, на все хватит..!!!!

Сержант диваных битв
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда там экспо заканчивается? Думаю что конец года будет интересным. Процесс по обнищанию народа начинают.
Кстати про экспо. Че там про зеленые технологии? Я думал что начали уже строить грандиозный проект который даст нам дешевую и безопасную энергию. 🎃

декаданс
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан занял вторую строчку в списке, уступив лишь Украине, где действуют самые низкие тарифы на электроэнергию. В Казахстане электричество примерно на 10-11 тиынов дороже, чем в Украине..

...и что теперь?наше правительство тоже хочет что бы у нас,как и на Украине,суммы коммунальных платежей за месяц были больше месячных зарплат? :-( :-( :-( :-(

Земляк
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда-же уже насытятся и перестанут глумиться над собственным народом!?

Сержант диваных битв
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Декаданс. У нас уже давно цены на многие товары вернее на все выше . у них война и нет газа с нефтью. 😦🙍🙈👽

Гога
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а наши чинуши уже в Ростове недвижимость прикупили?

Сержант диваных битв
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты че? Гога. Какой Ростов? Выше бери. Сочи 👣это минимум.

k2
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего-то пургу гонят наши. Были летом в Киргизии, там за 1кВт меньше 5 тенге. Все там пользуются электроплитками, потому как газом(в балонах) дороже. Ссылку не пускают, наберите в гугле сами тариф.

Гога
Re: Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане...




Отправлено: 05.09.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сержант диваных битв:

Ростов - нарицательно.
Вспомни по Оваща :lol:
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