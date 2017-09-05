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§ NG.kz
Водитель фуры, из которой в пути изчезли 315 телевизоров, заплатит предпринимателю по решению суда 30 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29509
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает пресс-служба Костанайского областного суда, по пути водитель сообщил предпринимателю, что машина сломалась и ее вместе с прицепом пришлось везти в мастерскую на ремонт. Предприниматель, находясь в Костанае, периодически созванивался с водителем, тот высылал ему фото автомашины с прицепом.
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Васик
Re: Водитель фуры, из которой в пути изчезли 315 телевизоров,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправка на усушку и утряску :lol:

гость
Re: Водитель фуры, из которой в пути изчезли 315 телевизоров,...




Отправлено: 05.09.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большая просьба к автору: когда очень быстро печатаете, ошибки неизбежны, но хотя бы проверяйте перед тем как запостить, а то приходится сначала ваш текст в кучку собрать, а уже потом смысл в нем найти.

Сержант диваных битв
Re: Водитель фуры, из которой в пути изчезли 315 телевизоров,...




Отправлено: 05.09.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой смысл ты ищеш? В двух словах тебе без смысла. Водитель спер телеки. Новость стара как мир. Щас на каждом шагу такое☺
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