гость Re: Водитель фуры, из которой в пути изчезли 315 телевизоров,... #2







Отправлено: - 18:56 Большая просьба к автору: когда очень быстро печатаете, ошибки неизбежны, но хотя бы проверяйте перед тем как запостить, а то приходится сначала ваш текст в кучку собрать, а уже потом смысл в нем найти.