«Те, кто из них действительно имеет доходы, имеет недвижимость, имеет источники к существованию, (им нужно - V) оказать содействие, чтобы они стали полноправными участниками социального процесса, платили налоги, в том числе, взносы в медстрахование. Тогда они получат все те услуги, получат право, которое все остальные работающие граждане получают», - пояснил министр.

Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два.