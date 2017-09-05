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§ NG.kz
Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут перенести на год-два – Биртанов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29505
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В министерстве здравоохранения занялись разработкой предложений по переносу сроков введения обязательного медицинского страхования, и введения в эту систему самозанятое население. Как сообщил во вторник в кулуарах заседания правительства журналистам глава ведомства Елжан Биртанов
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§ Victor Yang
Re: Начало взносов в фонд обязательного медстрахования могут...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9207
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.09.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Те, кто из них действительно имеет доходы, имеет недвижимость, имеет источники к существованию, (им нужно - V) оказать содействие, чтобы они стали полноправными участниками социального процесса, платили налоги, в том числе, взносы в медстрахование. Тогда они получат все те услуги, получат право, которое все остальные работающие граждане получают», - пояснил министр.

Очень интересны механизмы реализации.
Цитата:
Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два.

Через два года все накопленные деньги съедятся обесцениванием. А с работодателей, значит, будут ещё два года брать? Интересно девки пляшут.
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