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§ NG.kz
Областная прокуратура собирает информацию о проблемах, возникающих у костанайцев при обращении в медучреждения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29505
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На основе полученных сведений Костанайская областная прокуратура проведет анализ соблюдения прав граждан при получении медицинской помощи. Принимаются все обращения, даже анонимные.
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§ Victor Yang
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9207
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.09.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таким макаром в некоторых поликлиниках врачей совсем не останется.
Профайл

Мария
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В затобольской црб. Практически все бесплатные процедуры предлагают ждать более двух месяцев, а тем времегем болезнь прогрессирует со всеми вытекающими. А вот платно, пожалуйста в любое время причем у тех же врачей.

Иностранец
Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,...




Отправлено: 05.09.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему иностранцы имеющие вид на жительство, работающие как ИП, регулярно отчисляют соц.отчисления, а как на прием в поликлинику так без оплаты не принимают. Стационар тоже только на платной основе. И ответ медиков один - но вы же сами пришли. А нужно прийти, упасть на крыльце больницы, потерять сознание, изойти кровью и т.п. чтобы оказали мед.помощь? В таком случае, освободите иностранцев ИП от уплаты соц.отчислений.
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