Иностранец Re: Областная прокуратура собирает информацию о проблемах,... #3







Отправлено: - 16:04 Почему иностранцы имеющие вид на жительство, работающие как ИП, регулярно отчисляют соц.отчисления, а как на прием в поликлинику так без оплаты не принимают. Стационар тоже только на платной основе. И ответ медиков один - но вы же сами пришли. А нужно прийти, упасть на крыльце больницы, потерять сознание, изойти кровью и т.п. чтобы оказали мед.помощь? В таком случае, освободите иностранцев ИП от уплаты соц.отчислений.