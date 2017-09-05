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§ NG.kz
Проспект Абая останется без деревьев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29505
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья пилят, рядом удобряют глиной,цементным раствором или какойто иной смесью... а деревья гибнут на глазах...
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§ vofkakst
Re: Проспект Абая останется без деревьев
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.09.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понаприезжали чудотворцы степные....теперь некогда зеленый город превратится в степь. Им роднее в степи ориентироваться. ...
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Читатель 1
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким города не может строителей "в чувство" привести??!

нико
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему на 3ем фото брусчатка покрашена только с одной стороны? что-то не по тех.регламенту

§ Talapker
Re: Проспект Абая останется без деревьев
Talapker


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 129
Регистрация: 27.03.16
Отправлено: 05.09.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До какой степени можно быть таким... Таким УЩЕРБНЫМ как в моральном плане, так и в плане организации и осуществления работ по ОЗЕЛЕНЕНИЮ. Всё-таки раньше были именно СПЕЦИАЛИСТЫ, а не временщики.

И так в каждой сфере: промышленности, науке, искусстве, медицине... Тогда создали, сейчас-гробят (нечаянно, по глупости, по незнанию или специально).
Бедный наш Дважды Ордена Ленина Кустанай!

[Исправлено: Talapker, 05.09.2017 - 14:31]
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* drakon
Re: Проспект Абая останется без деревьев
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
Бедный наш Дважды Ордена Ленина Кустанай!

А может всётаки Кустанайская область?... :oops:
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гость.
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такого отношения к себе Кустанай еще не видел.
это не вредительство уже, это уголовное преступление.
где посадки?

...
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все Аким области, почему он не любит деревья? Ведь от жары и пыли они спасают

Кск
Re: Проспект Абая останется без деревьев




Отправлено: 05.09.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Герцена все деревья уничтожили, за Мартом срубили красивые ели, по всему городу режут пилят деревья. Лишь бы чиновникам осваивать деньги с бюджета
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