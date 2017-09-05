Talapker Re: Проспект Абая останется без деревьев #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 129

Регистрация: 27.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 До какой степени можно быть таким... Таким УЩЕРБНЫМ как в моральном плане, так и в плане организации и осуществления работ по ОЗЕЛЕНЕНИЮ. Всё-таки раньше были именно СПЕЦИАЛИСТЫ, а не временщики.



И так в каждой сфере: промышленности, науке, искусстве, медицине... Тогда создали, сейчас-гробят (нечаянно, по глупости, по незнанию или специально).

Бедный наш Дважды Ордена Ленина Кустанай!



[Исправлено: Talapker, 05.09.2017 - 14:31]