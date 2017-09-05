Цитата: Обликоморале:

А вы у себя в коммуне, как в Лейпциге, уже по двое перемещаетесь по улице или еще нет?))

Наверное толпой. Вот в соседней Коммуне,в воскресенье должен был состояться "Праздник Урожая"



Начало в 11.00,но ещё нет никого.Ни акимов,ни музыкантов,ни людей. Ходит 1 какой то мужик.



И на Лабиринте - нет Детишков.Наверное родители - не пустили.Только Барбара.

И уже 1 мужик - подкрадывается к ней...





[Исправлено: drakon, 05.09.2017 - 15:44]