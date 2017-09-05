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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-мне бы твои заботы....ходить по деревне и под хвост заглядывать кошкам

Да,Доктор. Чем же Вы так заняты? Очередным изобретением колесА... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 05.09.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,Доктор. Чем же Вы так заняты? Очередным изобретением колесА... :lol:

-как заставить счетчики, крутиться ночью, когда не бывает контролеров, крутиться в обратную сторону....
-уже сказали из Астаны, деньги за коммунальные платежи драть с простого народа в три шкуры....
-посадила нашу бедную страну в долговую яму ..... эта проклятая выставка....будь она неладна....
-курс теньге пляшет во все стороны.... как яйца на сковородке....
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
крутиться в обратную сторону.

Да,это было бы - хорошее изобретение,
действительно - для Народа... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели это мне Барбара оставила Полтинник?

На тарелочке,с голубым рисуночком?... :lol: :-o
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elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.09.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
как заставить счетчики, крутиться ночью, когда не бывает контролеров, крутиться в обратную сторону...


а чего тут сложного. соединяшь ноль с землёй, нaпример с батареей отопления и готого 8-)

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
соединяшь ноль с землёй, нaпример с батареей отопления и готого 8-)

Что то - такое было у меня,ещё в Казахстане.
Опоздал Доктор - как всегда... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 05.09.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
а чего тут сложного. соединяшь ноль с землёй, нaпример с батареей отопления и готого

а если сосед, в это время, во сне оголится и прикоснется своей штуковиной к батарее.....ты, готов взять на себя обязательства по соседовой жене?
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§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3959
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 05.09.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
На тарелочке,с голубым рисуночком?... :lol: :-o

-не хочешь рассказать всем нам, за что жена тебе делает роскошные подарки???
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.09.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Неужели это мне Барбара оставила Полтинник?

Дракош, это поди за хорошее поведение? Пропылесосил, вымыл пол, приготовил.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
за что жена тебе делает роскошные подарки???

Цитата:
Все просто:
Дракош, это поди за хорошее поведение?

А почему Барбара - не может сделать мне
такой раскошеый подарок?

Такие салфетки стоят 1 Евро -за Пачку,
а в ней 50 штук... :lol: :oops: :-o
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.09.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Такие салфетки стоят 1 Евро -за Пачк

Во даете. Так у Вас деньги, салфетками называются? Даааа

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Так у Вас деньги, салфетками называются?

Вы как хотите-называйте,хоть салфетки "Марика",
которые в рулонах - стоят у него на столе а вот

1 металлическая салфетка стоит уже 402.89 -
полноценных ваших Тенге... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3728
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.09.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракош, салфетки салфетками.
А вы у себя в коммуне, как в Лейпциге, уже по двое перемещаетесь по улице или еще нет?))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11836
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вы у себя в коммуне, как в Лейпциге, уже по двое перемещаетесь по улице или еще нет?))

Наверное толпой. Вот в соседней Коммуне,в воскресенье должен был состояться "Праздник Урожая"

Начало в 11.00,но ещё нет никого.Ни акимов,ни музыкантов,ни людей. Ходит 1 какой то мужик.

И на Лабиринте - нет Детишков.Наверное родители - не пустили.Только Барбара.
И уже 1 мужик - подкрадывается к ней...
:lol: :lol: :lol: :oops: :-o

[Исправлено: drakon, 05.09.2017 - 15:44]
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 05.09.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
1 металлическая салфетка стоит уже 402.89 -

И че, 402.89 Marikell , равны 1 -ой Drakoshi. Тогда получается, что Марик сказочно богат.А я то думаю, откуда элитная недвижимость у него. Ну да, с Вашими доходами с деревни никуда. Вы бы хоть курочек развели, бедненькие.
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