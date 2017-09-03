Цитата: Денис:

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как бороться с бомжами? Наш двор по адресу Баймагамбетова 183 облюбовали бомжи, каждый день целая толпа собирается и сидит на трубах, пьют, едят, отправляют естественные надобности, тут же и ночуют. Конечно целая куча мусора тут же.

где наши Церкви, Мечети, благотворительные организации, вон ходят волонтеры кошек собак бездомных спасают, почему бы им не заняться бомжами? они ведь не потерянные еще для общества люди они же люди не уж то, их не жальче животных могут же, те же волонтеры привести их домой, отмыть, накормить провести с ними беседу и поставить их на правильны путь, где наша доброта?