Цитата: Медный:

Ваши слова ещё раз показывают, что нет среди коммерсантов патриотов, которые за народ. только свой карман и только в самые короткие сроки такова логика капитализма...

Ну ты можешь начать это исправлять: плати коммуналку за своих соседей, сделай им приятное. )))