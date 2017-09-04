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§ NG.kz
Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги – президент
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.09.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане самые дешевые тарифы на электроэнергию, поэтому их нужно смело повышать, заявил в понедельник в ходе открытия парламентской сессии президент Нурсултан Назарбаев.
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андрей
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:13
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрим, посмотрим как "инвесторы" привлекутся (а то может это "друзья" из-за океана со своими советами??) (не зря же в гости пригласили).

Рихард
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буря, скоро грянет буря...

Бывалый
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ваши слова ещё раз показывают, что нет среди коммерсантов патриотов, которые за народ. только свой карман и только в самые короткие сроки такова логика капитализма...

Ну ты можешь начать это исправлять: плати коммуналку за своих соседей, сделай им приятное. )))

Арман
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:28
Комментарий удален модератором.

гражданин
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы не было социального взрыва. Настроение в массах не очень веселое. Тут еще несколько основных дорого платными делают. А для нашей огромной страны тема дорог будет очень ощутима. И с тарифной политикой он не прав. Многие коммунальные службы переданы частникам. И получается за счет населения руководство стремится улучшить положение частников.

Дальнобой.
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...




Отправлено: 05.09.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё с 18-го года будут платные дороги,Астана-Костанай,Костанай-Троицк до границы,эти дороги узкие,убитые и зимой их чистят очень плохо.Будем ездить под лозунгом,заплати за дорогу и на ней же замёрзни.Интересно население решили задушить?

* drakon
Re: Нужно смело повышать тарифы на коммунальные услуги –...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.09.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
огда состоится съезд Областных Депутатов?
По утверждению Новых Тарифрв ЖКХ... :lol: :oops: :-o
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