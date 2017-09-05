Цитата: Victor Yang:

Я надеюсь, что его пока просто недоделали и вскоре доделают.

А пока помесить грязь пешеходам лишним не будет. Пусть привыкают а то "Все лезут в город, это не дело." И пусть не воротят нос от участков под ИЖС в 100 км от города.